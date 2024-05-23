С первого июля "Осем" поднимает цены на ряд товаров, включая кофе и чипсы

Через четыре месяца после предыдущего подорожания, компания "Осем", один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, объявляет о новом повышении цен.

С 01.07.2024 некоторые товары, включая выпечку, чипсы и снеки, кофе, концентраты для приготовления напитков и растворимые индивидуальные обеды станут дороже на сумму до 7%.

"Осем" объясняет грядущее повышение цен подорожанием сырья, производства и повышением расходов на логистику. При этом в компании подчеркивают, что речь идет о продуктах, которые не были затронуты предыдущим повышении цен.