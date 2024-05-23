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Экономика

С первого июля "Осем" поднимает цены на ряд товаров, включая кофе и чипсы

время публикации: 23 мая 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 15:35
С первого июля "Осем" поднимает цены на ряд товаров, включая кофе и чипсы
Olivier Fitoussi/Flash90

Через четыре месяца после предыдущего подорожания, компания "Осем", один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, объявляет о новом повышении цен.

С 01.07.2024 некоторые товары, включая выпечку, чипсы и снеки, кофе, концентраты для приготовления напитков и растворимые индивидуальные обеды станут дороже на сумму до 7%.

"Осем" объясняет грядущее повышение цен подорожанием сырья, производства и повышением расходов на логистику. При этом в компании подчеркивают, что речь идет о продуктах, которые не были затронуты предыдущим повышении цен.

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