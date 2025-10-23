Нетаниягу и Смотрич встретились для обсуждения госбюджета без участия специалистов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич провели первое обсуждение государственного бюджета на 2026 год.

Во встрече принимали участие только генеральный директор минфина Илан Ром, не имеющий экономического образования, и экономический советник правительства профессор Ави Симхон.

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон не был приглашен на встречу. Также на встрече отсутствовали специалисты министерства финансов, ответственные за формирование госбюджета. Напомним, что бюджетный отдел минфина до сих пор остается без директора из-за нежелания Смотрича назначать женщин на руководящие должности в своем ведомстве и отказа комиссии по назначениям утверждать продвигаемую им кандидатуру бывшего экономического советника начальника генштаба ЦАХАЛа Махарана Фрозенфара.

По итогам встречи Нетаниягу и Смотрич заявили о намерении принять меры по укреплению экономического роста и облегчению налогового бремени при одновременном соблюдении фискальной дисциплины, однако не стали разъяснять, как именно они намерены этого добиваться.