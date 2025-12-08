x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 21:52
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Галь Хирш проинформировал постпреда США в ООН об усилиях по возвращению останков Рани Гвили

Заложники
Газа
США
время публикации: 08 декабря 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 21:18
Постпред США в ООН Майк Уолтц
AP Photo/Jacquelyn Martin

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш проинформировал сегодня вечером постоянного представителя США в ООН Майка Уолтца о текущей ситуации и об усилиях по возвращению погибшего заложника старшего сержанта Рани Гвили.

Пресс-служба министерства главы правительства сообщила, что участники встречи поговорили с родителями Рани Гвили, Талик и Ициком.

Уолтц выразил приверженность США и свою личную приверженность выполнению миссии по возвращению всех заложников, в том числе Рани для достойного погребения в Израиле.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

ХАМАС и "Красный Крест" продолжают поиски останков последнего заложника в Газе, ожидается перерыв
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

ХАМАС и "Красный Крест" возобновили поиски останков последнего заложника в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 декабря 2025

Axios: Трамп планирует объявить о правительстве Газы к Рождеству