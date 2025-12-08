Галь Хирш проинформировал постпреда США в ООН об усилиях по возвращению останков Рани Гвили

Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш проинформировал сегодня вечером постоянного представителя США в ООН Майка Уолтца о текущей ситуации и об усилиях по возвращению погибшего заложника старшего сержанта Рани Гвили.

Пресс-служба министерства главы правительства сообщила, что участники встречи поговорили с родителями Рани Гвили, Талик и Ициком.

Уолтц выразил приверженность США и свою личную приверженность выполнению миссии по возвращению всех заложников, в том числе Рани для достойного погребения в Израиле.