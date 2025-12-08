Министр просвещения запретил школам проводить встречи с активистами движения "Ахим ла-Нешек"

Министр просвещения Йоав Киш отменил лекцию подполковника запаса Рона Шерфа в одной из школ в региональном совете Эмек-Хефер и рекомендовал учебным заведениям не сотрудничать с движением "Ахим ла-Нешек".

В понедельник, 8 декабря, 13-й телеканал передал, что движение "Ахим ла-Нешек" письменно предупредило главу минпроса: если указание не будет отменено в течение 48 часов, организация обратится в БАГАЦ.

В заявлении "Ахим ла-Нешек" говорится: "Министр образования пытается заткнуть рот тем, кто спас страну, когда правительство было парализовано. Это безобразная политическая расправа, призванная прикрыть махинацию с уклонением от службы. Мы не уступим, встретимся в БАГАЦе".

Издание "Сругим" цитирует письмо, которое получил Рон Шерф от директора школы, в которой он должен был выступать: "Я хочу поблагодарить вас за согласие принять участие в беседе на тему прав человека и демократии, которая должна была состояться в нашей школе 10 декабря. После того как я пригласил вас выступить в школе, я получил указание не пускать активистов "Ахим ла-Нешек" в школу".