x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 20:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 20:41
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр просвещения запретил школам проводить встречи с активистами движения "Ахим ла-Нешек"

Призыв ультраортодоксов
Школьное образование
время публикации: 08 декабря 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 20:45
Министр просвещения Йоав Киш
Chaim Goldberg/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш отменил лекцию подполковника запаса Рона Шерфа в одной из школ в региональном совете Эмек-Хефер и рекомендовал учебным заведениям не сотрудничать с движением "Ахим ла-Нешек".

В понедельник, 8 декабря, 13-й телеканал передал, что движение "Ахим ла-Нешек" письменно предупредило главу минпроса: если указание не будет отменено в течение 48 часов, организация обратится в БАГАЦ.

В заявлении "Ахим ла-Нешек" говорится: "Министр образования пытается заткнуть рот тем, кто спас страну, когда правительство было парализовано. Это безобразная политическая расправа, призванная прикрыть махинацию с уклонением от службы. Мы не уступим, встретимся в БАГАЦе".

Издание "Сругим" цитирует письмо, которое получил Рон Шерф от директора школы, в которой он должен был выступать: "Я хочу поблагодарить вас за согласие принять участие в беседе на тему прав человека и демократии, которая должна была состояться в нашей школе 10 декабря. После того как я пригласил вас выступить в школе, я получил указание не пускать активистов "Ахим ла-Нешек" в школу".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2024

"Едиот Ахронот": распоряжение Каца о не призыве одного из глав "Ахим ла-нешек" не дошло до генштаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

Лапид: "Это правительство поощряет отказ от службы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Исраэль Кац отменил призыв активиста "Ахим ле-Нешек" на резервистскую службу