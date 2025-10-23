Утром в четверг, 23 октября, было официально объявлено, что Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против РФ в связи с продолжающейся войной в Украине.

Какие санкции вступают в силу

Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС – с поэтапным вступлением в силу: краткосрочные контракты прекращаются через 6 месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 года.

Полный запрет на сделки в ЕС с компаниями "Роснефть" и "Газпром".

Расширение "черного списка" танкеров "теневого флота" РФ: добавлены еще 117 судов. Им закрывается доступ в порты ЕС и к услугам в юрисдикции ЕС (страхование, брокерские сервисы и т. п.).

Усилены ограничения на поездки для российских дипломатов.

Ответственность за обход санкций: расширены меры против финансовых посредников в третьих странах. Под ограничения попали несколько банков в Казахстане и Беларуси, задействованных в схемах обхода ограничений.

Прочие меры по энергетике и логистике: закрытие оставшихся лазеек, связанных с перевалкой СПГ и услугами для перевозок российской нефти и нефтепродуктов, а также дополнительные запреты на предоставление судоходных и страховых услуг санкционированным перевозкам.