США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", крупнейших нефтяных компаний России
время публикации: 23 октября 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 00:38
Администрация президента Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла", а также почти трех десятков их дочерних структур.
Как сообщает CNN, этот шаг стал частью усилий Вашингтона по оказанию давления на Москву с требованием немедленного прекращения огня в войне против Украины.
"Пришло время остановить убийства и немедленно прекратить огонь", – заявил министр финансов США Скотт Бессент, представляя пакет санкций. "Поскольку президент Путин отказывается завершить эту бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля".