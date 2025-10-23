США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", крупнейших нефтяных компаний России

x
23 октября 2025
время публикации: 23 октября 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 00:38
AP Photo/Alex Brandon

Администрация президента Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла", а также почти трех десятков их дочерних структур.

Как сообщает CNN, этот шаг стал частью усилий Вашингтона по оказанию давления на Москву с требованием немедленного прекращения огня в войне против Украины.

"Пришло время остановить убийства и немедленно прекратить огонь", – заявил министр финансов США Скотт Бессент, представляя пакет санкций. "Поскольку президент Путин отказывается завершить эту бессмысленную войну, Минфин вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля".

