Главный раввинат указывает на проблемы с кашрутом в молочных продуктах, рыбе и мясе

Отдел по борьбе с мошенничеством в сфере кашрута при главном раввинате опубликовал сообщение о серьезных нарушениях и введении потребителей в заблуждение в отношении базовых потребительских товаров, импортируемых и реализуемых в продовольственных торговых сетях.

Как сообщает INN, речь идет о таких нарушениях, как выдавание импортного молока за произведенное в Израиле, ложной маркировке кашрута на продуктах при отсутствии проверки и подтверждения кошерности и других нарушениях, которые могут быть важны для соблюдающих кашрут потребителей.

В частности, на упаковках ультрапастеризованного цельного молока 3,7% жирности, произведенных в Бельгии компанией Solarec SA и импортированных компанией "Euro махлавот Европа (Голд Фрост) из Явне, указано, что это "халав Исраэль" под надзором БАДАЦ "Бейт Йосеф" и с одобрением главного раввината Израиля, однако отдел импорта главного раввината не утверждал данный продукт. В связи с этим в торговые сети направлено требование снять продукт с полок и вернуть импортеру.

Выявлена также проблема в отношении консервов "Печень рыбы шаббот копченая в масле", произведенных в Исландии и импортируемых компанией "G. Willi-Food International Ltd." На упаковках указано, что товар кошерный с "одобрением раввината", тогда как запрос на одобрение производства был раввинатом отклонен. В раввинате объяснили, что отказ в одобрении продукта связан с отсутствием необходимых данных по обработке от паразитов, а также с тем, что нет уточнений, была ли обеспечена требуемая в этих случаях постоянная инспекция по вопросу “бишуль Исраэль” (еврейского приготовления).

В сфере мяса выявлено нарушение маркировки уровня кашрута у продукта “замороженная говядина №8” производства аргентинской компании Marcovif, импортируемого и продаваемого компанией "Тнува". Проверка на месте выявила вводящее в заблуждение противоречие между внешней красной этикеткой (наклейкой взвешивания), на которой указано “кошер-халак” ("глад кошер"), и клеймом на самом мясе, где указано лишь “кошер” без определения “халак”.