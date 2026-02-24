x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 11:52
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израиль и Индия расширят договор об оборонном сотрудничестве

Оборонка
Индия
время публикации: 24 февраля 2026 г., 11:14 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 11:14
Израиль и Индия расширят договор об оборонном сотрудничестве
AP Photo

В среду, 25 февраля, в Израиль прибудет с официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это второй визит индийского лидера в Иерусалим за время пребывания у власти.

Главными темами визита будут подписание нового соглашения об оборонном сотрудничестве и продвижение соглашения о свободной торговле.

По словам посла Израиля в Индии Реувена Азара, оборонный договор будет существенно расширен и углублен, особенно в части сотрудничества оборонных компаний и доступа Индии к чувствительным оборонным технологиям.

По соглашению о свободной торговле ожидается подписание договора по первому этапу, включающему вопросы, по которым между странами нет разногласий, после чего последуют интенсивные переговоры по второй части.

Также обсуждается вопрос сотрудничества финансовых систем двух стран и приглашение индийских компаний к участию в израильских инфраструктурных проектах.

Обсуждаться будет и сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 февраля 2026

Forbes: Индия закупает у Израиля оружие на $8,6 млрд
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 января 2026

Посол Израиля в Индии сообщил о прогрессе на переговорах по свободной торговле