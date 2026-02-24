Израиль и Индия расширят договор об оборонном сотрудничестве

В среду, 25 февраля, в Израиль прибудет с официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это второй визит индийского лидера в Иерусалим за время пребывания у власти.

Главными темами визита будут подписание нового соглашения об оборонном сотрудничестве и продвижение соглашения о свободной торговле.

По словам посла Израиля в Индии Реувена Азара, оборонный договор будет существенно расширен и углублен, особенно в части сотрудничества оборонных компаний и доступа Индии к чувствительным оборонным технологиям.

По соглашению о свободной торговле ожидается подписание договора по первому этапу, включающему вопросы, по которым между странами нет разногласий, после чего последуют интенсивные переговоры по второй части.

Также обсуждается вопрос сотрудничества финансовых систем двух стран и приглашение индийских компаний к участию в израильских инфраструктурных проектах.

Обсуждаться будет и сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности.