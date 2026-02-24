Президент Хорватии против правительства: военное сотрудничество с Израилем недопустимо

Президент Хорватии Зоран Миланович подверг резкой критике визит министра обороны страны Ивана Анушича в Израиль и напомнил, что в прошлом уже требовал от правительства прекратить сотрудничество в оборонной сфере.

"В связи с неприемлемыми действиями израильской армии и беспрецедентными нарушениями всех норм международного права я еще в мае прошлого года отдал распоряжение о прекращении сотрудничества армий двух стран и торговли вооружениями и военным оборудованием", – сообщил глава государства.

Он также рассказал, что недавно провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, в котором заявил о недопустимости каких-либо оборонных контактов с Израилем. Глава государства напомнил, что является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

Анушич посетил Израиль 23 февраля. В социальных сетях он рассказал, что в ходе встречи с израильским коллегой Исраэлем Кацем обсуждалось укрепление двусторонних связей, особенно в сфере новейших разработок оборонной промышленности, и поблагодарил за согласие оснастить поставляемые Хорватии танки Leopard 2A8 системой активной защиты "Меиль руах".