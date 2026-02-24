"Кан Бет": США выступают посредниками между властями Сирии и друзами, обсуждается и Израиль

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", администрация США взяла на себя посредническую миссию между центральным правительством Сирии и сирийскими друзами. По словам сирийского источника, власти Сирии хотят достичь соглашения с друзами, живущими в провинции ас-Суэйда.

Цель этих усилий – изолировать духовного лидера сирийских друзов шейха Хикмата аль-Хиджри и других противников режима Ахмада аш-Шараа. План предусматривает предоставление друзом обширного самоуправления при условии отказа от стремления к независимости.

По словам источника, центральное правительство стремится получить гарантии, что Израиль не вмешается в происходящее в провинции военным путем, как это произошло в июле 2025 года, когда силы режима пытались устроить резню друзов.