x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 11:52
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Кан Бет": США выступают посредниками между властями Сирии и друзами, обсуждается и Израиль

США
Сирия
Друзы
Израиль
время публикации: 24 февраля 2026 г., 10:44 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 10:49
"Кан Бет": США выступают посредниками между властями Сирии и друзами, обсуждается и Израиль
AP Photo/Omar Sanadiki

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", администрация США взяла на себя посредническую миссию между центральным правительством Сирии и сирийскими друзами. По словам сирийского источника, власти Сирии хотят достичь соглашения с друзами, живущими в провинции ас-Суэйда.

Цель этих усилий – изолировать духовного лидера сирийских друзов шейха Хикмата аль-Хиджри и других противников режима Ахмада аш-Шараа. План предусматривает предоставление друзом обширного самоуправления при условии отказа от стремления к независимости.

По словам источника, центральное правительство стремится получить гарантии, что Израиль не вмешается в происходящее в провинции военным путем, как это произошло в июле 2025 года, когда силы режима пытались устроить резню друзов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 февраля 2026

Лидер израильских друзов рассказал о ситуации с друзами Сирии: "Они полностью окружены"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 февраля 2026

Вновь столкновения в сирийской провинции Ас-Суэйда, есть жертвы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 января 2026

12 канал ИТВ: Сирийские источники говорят о возможности продвижения к соглашению с Израилем