Рабком ЦИМа ослабил забастовочные санкции ради переговоров

Спустя восемь дней после объявления забастовки рабочий комитет судоходной компании ЦИМ объявил о смягчении позиции и переходе к ограниченным санкциям.

По словам главы рабкома Орена Каспи, это связано с получением генеральным директором компании Эли Гликманом мандата от покупателя, германской компании Hapag-Lloyd, на ведение переговоров с сотрудниками.

"Мы не хотели разрушить компанию, это не в наших интересах и не в интересах Гликмана. Мы начинаем серьезные и уважительные переговоры. По мере продвижения переговоров мы вернемся к нормальной работе, а при отсутствии продвижения снова перейдем к полной забастовке", - подчеркнул Каспи