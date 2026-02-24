Рабком ЦИМа ослабил забастовочные санкции ради переговоров
время публикации: 24 февраля 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 10:25
Спустя восемь дней после объявления забастовки рабочий комитет судоходной компании ЦИМ объявил о смягчении позиции и переходе к ограниченным санкциям.
По словам главы рабкома Орена Каспи, это связано с получением генеральным директором компании Эли Гликманом мандата от покупателя, германской компании Hapag-Lloyd, на ведение переговоров с сотрудниками.
"Мы не хотели разрушить компанию, это не в наших интересах и не в интересах Гликмана. Мы начинаем серьезные и уважительные переговоры. По мере продвижения переговоров мы вернемся к нормальной работе, а при отсутствии продвижения снова перейдем к полной забастовке", - подчеркнул Каспи