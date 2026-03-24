ЕС и Австралия подписали соглашение о свободной торговле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявили об успешном завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.

С первого дня вступления соглашения в силу обнулятся пошлины на ключевые европейские экспортные сельхозтовары: вина, фрукты и овощи, шоколад, сахар, кондитерские изделия, мороженое и многие переработанные продукты. Пошлины на европейские сыры обнулятся в течение трёх лет. ЕС, в свою очередь, отменит пошлины на большинство австралийских сельскохозяйственных товаров – вина, орехи, фрукты, мёд, оливковое масло, большинство молочных продуктов, пшеницу, ячмень и морепродукты. Для австралийской говядины, баранины, сахара, риса, пшеничной клейковины, обезжиренного сухого молока и натурального сливочного масла будут введены расширенные тарифные квоты.

Австралия полностью откроет рынок для европейских легковых автомобилей; пошлины на грузовики будут отменяться поэтапно. Порог налога на автомобили класса люкс для европейских электромобилей повышается до 120000 австралийских долларов (около 84 000 долларов США), что освобождает от этого налога около 75% европейских электромобилей.

ЕС отменит пошлины на австралийские критические минералы и водород; Австралия откроет для европейцев инвестиционные возможности в этом секторе.

Соглашение упрощает для европейских компаний выход на австралийский рынок услуг – профессиональных, деловых, морского транспорта и финансовых. Европейские инвесторы получают в Австралии режим наибольшего благоприятствования, а в большинстве случаев – режим, равный режиму для австралийских инвесторов.

Ряд защищенных географических наименований, таких как "Пекорино Романо" или "Узо", получает полную защиту после сравнительно короткого переходного периода. По некоторым другим наименованиям, таким как "Фета" и "Грюйер", австралийские производители, непрерывно использующие их не менее пяти лет, сохранят это право при условии чёткой маркировки происхождения.