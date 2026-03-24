1 апреля в Израиле изменятся тарифы на проезд в такси

Министерство транспорта подготовило новый указ об изменении тарифов на проезд в такси, который должен вступить в силу с 1 апреля.

Указ предусматривает снижение тарифов на городские поездки (до 10 км) на 5,5% и повышение тарифов на междугородние поездки (более 10 км) на 1,5%.

Организации таксистов обвиняют минтранс в неполной индексации тарифов начиная с 2018 года, что привело к существенному сокращению заработка.