24 марта 2026
Экономика

1 апреля в Израиле изменятся тарифы на проезд в такси

время публикации: 24 марта 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 09:24
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Министерство транспорта подготовило новый указ об изменении тарифов на проезд в такси, который должен вступить в силу с 1 апреля.

Указ предусматривает снижение тарифов на городские поездки (до 10 км) на 5,5% и повышение тарифов на междугородние поездки (более 10 км) на 1,5%.

Организации таксистов обвиняют минтранс в неполной индексации тарифов начиная с 2018 года, что привело к существенному сокращению заработка.

