Дома с участком с видом на Ливан: тендер на жилье в Метуле выиграли только резервисты

Управление земельных ресурсов Израиля опубликовало результаты тендера на 22 участка под самостоятельную застройку в квартале "Ар Цфия" в Метуле с видом на Ливан.

Заявки на участие в тендере подали 170 человек. Согласно Земельному управлению, все 22 победителя тендера – действующие резервисты, в том числе 13 – уроженцы Метулы.

По условиям тендера резервисты заплатят за благоустройство участка всего 50 тысяч шекелей, сама земля площадью около полудунама будет предоставлена бесплатно.

Глава местного совета Метулы Давид Азулай приветствовал результаты тендера и сообщил, что получил средства на освоение еще 18 участков, которые будут выставлены на продажу сразу после войны.