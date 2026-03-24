x
24 марта 2026
|
последняя новость: 07:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Дома с участком с видом на Ливан: тендер на жилье в Метуле выиграли только резервисты

Ливан
Резервисты
Галилея
Недвижимость
время публикации: 24 марта 2026 г., 07:00 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 07:00
Дом с участком с видом на Ливан: тендер на жилье в Метуле выиграли только резервисты
Ayal Margolin/Flash90

Управление земельных ресурсов Израиля опубликовало результаты тендера на 22 участка под самостоятельную застройку в квартале "Ар Цфия" в Метуле с видом на Ливан.

Заявки на участие в тендере подали 170 человек. Согласно Земельному управлению, все 22 победителя тендера – действующие резервисты, в том числе 13 – уроженцы Метулы.

По условиям тендера резервисты заплатят за благоустройство участка всего 50 тысяч шекелей, сама земля площадью около полудунама будет предоставлена бесплатно.

Глава местного совета Метулы Давид Азулай приветствовал результаты тендера и сообщил, что получил средства на освоение еще 18 участков, которые будут выставлены на продажу сразу после войны.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook