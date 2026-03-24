Израильский стартап, разгружающий движение на перекрестках, мобилизовал $90 млн

Израильский стартап NoTraffic, разработавший систему разгрузки перекрестков путем умного управления, объявил о мобилизации у инвесторов 90 миллионов долларов.

Компания была создана около 10 лет назад, однако к реальному прорыву пришла только в последние несколько лет, добившись интеграции своих систем в крупных городах США и Канады.

В общей сложности за время своего существования компания привлекла 165 миллионов долларов.

Компания имеет лицензию на работу более чем в 40 штатах США и нескольких канадских провинциях. Ее платформы установлены в таких городах, как Хьюстон, Финикс, Оклахома-сити.

NoTraffic поставляет интегрированное аппаратно-программное решение, которое позволяет перекресткам отдавать приоритет определенным направлениям и категориям транспортных средств, тем самым рассасывая пробки, ускоряя общий транспортный поток в жилых кварталах и, как следствие, сокращая число аварий и нарушений ПДД, в том числе проездов на красный свет.

На каждом перекрестке компания устанавливает датчики и средства связи, подключающие его к городскому центру управления, и добавляет "слой интеллекта", позволяющий перекрестку работать по заданным муниципалитетом правилам.