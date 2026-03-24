Amazon сообщил о проблемах в работе облачной инфраструктуры в Бахрейне "из-за активности дронов"

Amazon Web Services, облачное подразделение корпорации Amazon, сообщило о перебоях в работе своего бахрейнского региона "в результате активности беспилотников, связанной с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке".

Согласно Amazon, ведется работа по переводу клиентов на альтернативные регионы AWS, пока продолжаются восстановительные работы.

При этом масштаб нарушений и сроки полного восстановления сервиса не называются. Также не ясно, пострадал ли в результате "активности дронов" тот же дата-центр, что и в начале марта, или же речь идет о другом (в общей сложности в Бахрейне три дата-центра AWS).

Напомним, что 2 марта Amazon сообщил об отключении связи в одном из своих дата-центров в Объединенных Арабских Эмиратах после пожара на объекте в результате падения "неопознанного объекта". Только на следующие сутки компания признала, что иранские атаки причинили значительный ущерб трем дата-центрам компании в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

В ОАЭ два объекта компании получили прямые попадания, а в Бахрейне атака беспилотника вблизи одного из объектов привела к физическим повреждениям инфраструктуры. В компании уведомили тогда, что удары вызвали структурные повреждения, нарушили электроснабжение дата-центров и потребовали проведения работ по тушению пожара, что привело к дополнительному ущербу от воды.