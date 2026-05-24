"Калькалист": крепкий шекель стал проблемой для израильского хайтека

Укрепление шекеля стало серьезной проблемой для израильских хайтек-компаний, пишет "Калькалист". На минувшей неделе курс доллара опускался ниже 2,9 шекеля, что теоретически должно помогать израильским потребителям за счет удешевления импорта, однако для экспортеров и компаний, работающих с долларовыми доходами, эффект оказался болезненным.

Многие хайтек-компании получают инвестиции и выручку в долларах, но основную часть расходов, прежде всего зарплаты, несут в шекелях. В результате, по оценкам собеседников "Калькалиста", за последние месяцы стоимость израильских специалистов в хайтек-компаниях в долларовом выражении выросла на 15-20%.

Издание пишет, что на этом фоне часть компаний замораживает найм или переносит рабочие места за границу.

В отрасли также говорят о явлении "AI wash": сокращения и заморозку приема сотрудников нередко объясняют внедрением искусственного интеллекта, хотя одной из реальных причин становится подорожание израильской рабочей силы из-за курса шекеля.

"Калькалист" предупреждает, что если доллар надолго останется ниже трех шекелей или продолжит снижаться, это может усилить давление на израильский хайтек и ускорить перенос рабочих мест за пределы страны.