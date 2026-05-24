TheMarker: ККЛ изучает возможность выкупа земель патриархии в центре Иерусалима

TheMarker сообщает, что Еврейский национальный фонд – "Керен Кайемет ле-Исраэль", ККЛ – рассматривает возможность покупки земель греческой православной патриархии в центре Иерусалима, в районах Тальбия, Рехавия, Нийот, Греческая колония, а также в районе Ган а-Паамон и Эмек а-Мацлева.

Речь идет о сотнях дунамов земли, на которых расположены около тысячи квартир, гостиницы, общественные здания, открытые пространства и участки под будущую застройку. В 2023 году эти земли были приобретены группой бизнесмена Гэри Барнетта примерно за 750 млн шекелей, однако ККЛ остается главным арендатором и владельцем важных прав на участки.

Земли патриархии были переданы ККЛ в долгосрочную аренду еще в 1950-е годы, а затем ККЛ сдавала их в субаренду жителям. Действующие договоры аренды истекают в 2050-2052 годах, и именно это создало многолетнюю неопределенность для владельцев квартир: формально многие из них владеют жильем, построенным на земле, права на которую в будущем могут перейти к частному владельцу. Из-за этой неопределенности сделки с квартирами в этих районах осложнены, а стоимость недвижимости зависит не только от рынка, но и от будущего статуса земли.

По данным TheMarker, возможная покупка ККЛ может стать попыткой урегулировать один из самых чувствительных земельных споров в Иерусалиме и снизить неопределенность для жителей.