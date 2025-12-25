О газовой сделке с Египтом, сильном шекеле и дороговизне жизни в Израиле. Экономический обзор

О целесообразности газовой сделки, сильном шекеле и дороговизне жизни в Израиле.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Чего бояться шекелю

Укрепление израильского шекеля продолжает оставаться в центре внимания в последние недели, после того, как доллар США опустился ниже отметки 3,2. Следует отметить, что само по себе движение в направлении отметки в 3 шекеля за доллар никого не удивляет: оборонные сделки и "экзиты" израильского хайтека приносят в страну огромные суммы иностранной валюты, которую необходимо менять на шекели, чтобы платить зарплаты, заключение многолетней газовой сделки с Египтом только подкрепляет долговременность этого потока. Конкретно в паре доллар-шекель стоит также отметить глобальное ослабление позиций доллара по отношению к другим валютам, но шекель продолжает стабильно укрепляться и по отношению к корзине валют.

Призывы израильских экспортеров к вмешательству со стороны Банка Израиля с целью ослабить шекель имеют крайне мало шансов быть услышанными ровно по всем описанным выше причинам. Укрепление шекеля обусловлено макроэкономическими процессами, связанными с состоянием экономики, а не с теми или иными манипуляциями, кризисными ситуациями или изменениями условий игры, требующими вмешательства центробанка.

Поэтому все обсуждения сводятся к переменным и сценариям, которые могут повлиять на изменение этой тенденции. Одним из таких сценариев является обвал американской фондовой биржи, например – из-за пузыря ИИ-инвестиций, который, по прогнозам некоторых экономистов, может лопнуть в стиле пузыря доткомов начала 2000-х годов.

По оценкам экспертов, объем валютных активов израильских институциональных инвесторов (страховых компаний, пенсионных фондов, инвестиционных компаний) превышает 200 млрд долларов. При росте котировок на Уолл-Стрит институциональные инвесторы вынуждены продавать доллары, чтобы хеджировать валютные риски, при падении котировок происходит обратный процесс. Соответственно, обвал в Нью-Йорке приведет к резкой покупке долларов и падению курса шекеля.

Вторым сценарием, который может привести к резкому ослаблению шекеля, является новая война с Ираном, при условии, что она повлечет за собой серьезный урон для израильской экономической инфраструктуры.

Впрочем, пока что единственный негативный прогноз, вызвавший немало недоумения, был опубликован американским банком Citibank, по оценке которого в следующем году курс шекеля опустится в район 3,87 шекеля за доллар. При этом в банке не указали оснований для такого прогноза, отметив лишь, что он был опубликован "по запросу клиентов".

Про дороговизну жизни

Пока же сильный шекель, среди прочего, способствует нарастающему эффекту параллельного импорта, в который массово включаются розничные сети продуктовых магазинов. В то время, как сети электротоваров, связанные постоянными контрактами с официальными производителями, не торопятся снижать цены на импортируемые товары по мере удешевления доллара, сети, закупающие на сиюминутной основе партии товара в рамках параллельного импорта, не стесняются использовать этот рычаг.

В ответ в антимонопольное управление была подана жалоба с требованием пресечь "демпинг" со стороны продуктовых сетей, но шансов на то, что этот иск будет удовлетворен, нет никаких. Судя по всему, в сети электротоваров "Бримаг" уже поняли это, и решили тоже расширить поле деятельности, занявшись импортом кухонной мебели. Интересно, как на это отреагируют мебельные магазины.

Хочется пожелать, чтобы эта тенденция пришла и на рынок продуктов питания и товаров первой необходимости, цены на которые продолжают расти с опережением темпов инфляции. Впрочем, стоит отметить, что в последний месяц прекратились анонсы повышения цен (исключение – мороженое, производители которого традиционно повышают цены зимой, в период низкого спроса, чтобы к лету все уже привыкли к новой цене).

Внимательные потребители могут также воспользоваться тем, что торговые сети начали проводить достаточно агрессивные точечные мероприятия, в рамках которых в определенный день недели или в определенную неделю резко снижается цена какого-либо значимого товара (филе лосося, шоколада, макаронных изделий) с целью привлечь потребителя в магазин. Но как правило реально сэкономить на этом затруднительно, поскольку реализация скидок ограничена требованием покупки на определенную сумму или членством в потребительском клубе, а чтобы собрать действительно выгодную продуктовую корзину, нужно объехать 3-4 магазина (потратив деньги и время на такую поездку, что сводит всю экономию на нет).

Именно в этом сегменте не поможет и спорное решение министра финансов Бецалеля Смотрича об увеличении потолка безналогового импорта в Израиль с 75 до 150 долларов за посылку. Базовые продукты подпадают и под старый лимит, а удешевление онлайн-покупки более дорогих брендов одежды, электроники и товаров для дома – не тот шаг, который сможет реально повлиять на дороговизну жизни. При этом он вычтет из бюджета более 1,25 миллиарда шекелей в год и по большому счету станет подарком китайским платформам вроде AliExpress и Temu – как раз когда для них закрываются рынки США и Евросоюза.

Про газ

Утверждение газовой сделки с Египтом стало, без сомнения, одной из знаковых экономических новостей всего года, а не только минувшей недели. К сожалению, ее обсуждение в СМИ по большому счету, как это часто бывает в последние годы, свелось к аргументам противников и сторонников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а не противников и сторонников самой сделки.

Предыстория: обнаружение значительных запасов газа стало подарком для Израиля. Напомню, полтора десятилетия назад, когда было найдено только месторождение "Тамар", шел спор о том, стоит ли вообще добывать газ, стоит ли давать разрешение на импорт. По факту сейчас вряд ли кто-то сможет сказать, что надо было отвечать "нет" хотя бы на один из этих вопросов. Именно наличие собственного газа смягчило для экономики Израиля и пандемию COVID-19 и два года войны, а возможность экспорта привлекла инвестиции для дополнительных поисковых работ и дала рычаги влияния на Египет и Иорданию.

Текущее состояние: разведанные запасы газа в эксклюзивных экономических водах Израиля – около 1100 миллиардов кубометров. Из них 260 миллиардов кубометров (включая новую сделку) "законтрактованы" на экспорт, то есть Израиль обязался поставить их Египту и Иордании. Местное потребление – 14 миллиардов кубометров в год.

Факты по сделке: 35 миллиардов долларов за 15 лет в обмен на поставку Египту 13% разведанных запасов газа в Израиле. Из этой суммы около половины поступит в госказну и в фонд национального благосостояния. Кроме того, сделка устанавливает потолок цены на газ, который консорциум "Левиатан" будет продавать на израильский рынок, как раз когда заканчивались сроки предыдущих ценовых контрактов и цены поползли вверх.

Будущее: именно в области прогнозов и лежат основные разногласия. При прогнозах, имевшихся на период подготовки сделки, запасов Израилю хватит на 40 лет, то есть до 2065 года. Однако недавно прогнозы министерства энергетики изменились. Темпы развития возобновляемых источников энергии существенно отстают от планов. Одновременно, рост потребления электричества будет значительно выше ожидавшегося, причем основным виновником этого будет ИИ-революция. Дата-центры потребляют огромные количества энергии. Просто для примера, новый дата-центр NVIDIA в Израиле будет потреблять 64 мегаватт, то есть мощность небольшой электростанции. В соответствии с новыми прогнозами, газа хватит только на 25 лет, то есть проблемы начнутся к 2050 году.

То есть даже если с сиюминутной точки зрения сделка выгодна для Израиля (влияние на Египет, приток денег в госбюджет и в фонд благосостояния), она может обернуться проблемами в не таком далеком будущем. Не стоит забывать, что относительно недавно газ шел в другом направлении, Египет был экспортером, а Израиль – покупателем.

Так что ответ на вопрос о выгодности сделки будет во многом зависеть от того, будут ли найдены в экономических водах Израиля новые запасы газа. Оценки геологов говорят, что в Восточном Средиземноморье (от Египта до Турции) есть еще немало газа, но его поиски и организация добычи занимают десятилетия. Соответственно, текущий таймер у Израиля выставлен на 25 лет. Если взять три тендера, проведенные Израилем за последние десять лет (еще один был отменен), то из 18 лицензий пока что только 4 дошли до стадии подготовки программы эксплорационного бурения. Четвертый тендер должен быть проведен в 2026 году. Все крупные действующие месторождения были найдены полтора-два десятилетия назад.

Я сознательно оставляю вне фокуса вопрос о требованиях по поводу египетских войск на Синае, которые Израиль выдвигал в качестве условия для сделки, и давление США в интересах Chevron, оператора "Левиатана".