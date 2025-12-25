"Глобс": МВД одобрило повышение "арноны" в Ришон ле-Ционе, Раанане, Иерусалиме и Тель-Авиве

1 января 2026 года муниципальный налог по всей стране автоматически вырастет на 1,63%, однако более 100 муниципалитетов подали запросы на повышение "арноны" сверх этого.

Как сообщает "Глобс", Иерусалим и Тель-Авив получили разрешение на перевод более новых зданий и кварталов из низких тарифных зон в более высокие, что приведет к повышению налога на десятки процентов для немалого числа жителей.

В Иерусалиме речь идет о переносе части жилых домов из самого низкого тарифа "далет" в тариф "гимель", то есть на одну тарифную ступень. В Тель-Авиве жилые дома в районе "Дельфинариума" будут переведены с 4-го тарифа в 1-й, самый высокий.

А вот Хайфе МВД в таком же запросе отказало. В столице севера хотели перевести на более высокий тариф жилье в районах Рамат а-Наси, Неот-Перес, Гиват-Земер, Ицхак-Навон и Вардия а-Хадаша.

Раанана получила разрешение на повышение ставки налога на 2,4% в связи со строительством метро. Ришон ле-Цион по той же причине получил разрешение на повышение "арноны" на 5,18%.