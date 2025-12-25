x
25 декабря 2025
Красную линию Тель-Авивского трамвая продлят до Ришон ле-Циона

время публикации: 25 декабря 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 19:57
Avshalom Sassoni/Flash90

Министерства транспорта и финансов и муниципалитет Ришон ле-Циона подписали договоренность о продлении Красной линии Тель-Авивского скоростного трамвая.

Красная линия будет продлена на юг от Бат-Яма до Ришон ле-Циона примерно на три километра и будет включать четыре новые надземные станции – "Менахем Бегин", "Кореш", "Рехавам Зееви" и "Шимон Исраэли"

Новая конечная станция станет транспортным хабом, соединяющим Красную линию, Зеленую линию и будущую Коричневую линию трамвая, а также пересадочную станцию двух железнодорожных веток.

Наряду с новой линией будет продвигаться план строительства заглубленного крытого депо площадью около 100 дунамов вблизи комплекса "а-Элеф". Над депо будет построено около 2 500 новых единиц жилья, а также торговые площади и зоны занятости.

