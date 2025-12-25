x
Экономика

"Химикалим ле-Исраэль" заключила новый контракт на поставку калия Китаю

Импорт и экспорт
Китай
время публикации: 25 декабря 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 19:34
"Химикалим ле-Исраэль" заключила новый контракт на поставку калия Китаю
Lior Mizrahi/Flash90

ICL ("Химикалим ле-Исраэль") уведомила Тель-Авивскую биржу ценных бумаг о подписании контракта на поставку 750 тысяч тонн калия китайским импортерам удобрений в 2026 году.

Калий будет продаваться по 348 долларов за тонну – на 2 доллара выше цены поставки по предыдущему контракту, подписанному в июне 2025 года, а выручка составит 260 млн долларов.

Контракт является частью рамочного соглашения о поставках калия в Китай на 2025–2027 годы, заключенного в декабре 2024 года. Стороны согласовали опцион на увеличение объема поставок в 2026 году на 330 тысяч тонн.

