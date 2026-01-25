Управление гражданской авиации Израиля разослало предупреждение иностранным авиакомпаниям

Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай предупредил зарубежные авиакомпании, совершающие полеты в аэропорт Бен-Гурион, о том, что в ближайшие дни ситуация в области безопасности ожидается стабильной, изменения могут произойти к следующим выходным.

"По нашей оценке, следующие выходные могут ознаменовать начало более напряженного периода", – говорится в письме, которое цитирует новостная служба N12. В нем подчеркивается: в случае закрытия воздушного пространства приоритет на вылет из Израиля будет отдан иностранным рейсам.

Письмо было направлено авиакомпаниям вечером 25 января. Шмуэль Закай написал, что, согласно оценкам Управления гражданской авиации и инструкциям Службы тыла, в ближайшие дни ситуация будет стабильной. Он также отметил, что "существует вероятность, хотя и невысокая, что переговоры между США и Ираном возобновятся, что может снизить напряженность".

В письме подчеркивается: в случае, если будет невозможно гарантировать разумный уровень безопасности авиакомпаниям и пассажирам, воздушное пространство Израиля будет немедленно закрыто, как это произошло в июне 2025 года, а также в апреле и октябре 2024 года.

Глава Управления гражданской авиации в этом письме также сообщил, что система обороны Израиля находится на высоком уровне готовности, межведомственные каналы координации работают стабильно и согласованно.

На фоне резкого роста напряженности вокруг Ирана авиакомпании корректируют полеты в регион.

Итальянская авиакомпания ITA 24 января объявила об отмене ночных полетов на израильском маршруте.

Европейский регулятор EASA выпустил бюллетень по рискам для гражданской авиации над Ираном: он действует до 16 февраля 2026 года (если не будет пересмотрен раньше).

Армия США продолжает переброску сил на Ближний Восток в ожидании "зеленого света" от президента Дональда Трампа о нанесении ударов по целям в Иране. Эти действия координируются с Армией обороны Израиля. В настоящее время в регионе уже находятся авианосец Abraham Lincoln вместе с эсминцами Spruance, Michael Murphy и Frank E. Petersen Jr. Авиакрыло Abraham Lincoln включает самолеты F-35C, F/A-18E/F, самолеты РЭБ EA-18G Growler, ДРЛО E-2D Hawkeye, конвертопланы снабжения CMV-22B Osprey, а также вертолеты MH-60R/S. В регионе находятся две американские подлодки. В Иорданию переброшены истребители F-15E Strike Eagle. Всего в регионе сейчас уже более 100 американских истребителей. К операции готовы десятки самолетов-заправщиков и разведывательных самолетов. Также переброшены дополнительные средства ПВО/ПРО, включая комплексы Patriot и THAAD, чтобы прикрыть силы США и союзников на фоне риска ответных ударов.

Сайт "Мако" пишет, что по израильской оценке, Соединенным Штатам требуется еще несколько дней, чтобы завершить развертывание сил в регионе.