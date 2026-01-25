x
25 января 2026
Правительство утвердило программу создания пяти новых поселков между Беэр-Шевой и Димоной

Негев
время публикации: 25 января 2026 г., 14:37
Коби Гидеон/GPO

Правительство утвердило предложение министра по делам поселений Орит Струк и министра строительства Хаима Каца о создании пяти новых общинных поселков ("ишув кеилати") в восточной части метрополина Беэр-Шевы, вдоль шоссе 25 и 80.

Речь идет о реализации программы по укреплению Негева, усилению стратегических пространств Государства Израиль и углублению еврейского присутствия в южных и западных районах страны.

В сообщении министерства строительства подчеркивается, что речь идет о проекте первостепенной важности, сочетающем гражданское заселение Негева с развитием значительных земельных резервов, созданием условий для долгосрочного демографического роста и ответом на растущий спрос на жилье.

