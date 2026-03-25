Закон о восстановлении зданий, пострадавших от ракетных обстрелов, утвержден к итоговому чтению

Комиссия Кнессета по внутренним делам и экологии утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект о восстановлении ущерба недвижимости от ракетных обстрелов путем городской реновации.

Законопроект определяет "зону восстановления" – территорию, пострадавшую в результате войны, и подходящую для реализации проекта городской реновации. Решение об объявлении объекта зоной восстановления будет приниматься правительством на основании рекомендации консультативной группы с участием представителей управления планирования, министерства юстиции, налогового органа, главного оценщика и местных органов власти.

Закон распространяется не только на полностью разрушенные здания, но и на строения, получившие существенный ущерб, угрожающий их физическому состоянию, устойчивости или безопасности. Кроме того, в зону можно включать и неповрежденные здания при наличии очевидной планировочной необходимости, а также смежные публичные участки в рамках установленных законом ограничений и квот.

Для реализации проекта городской реновации в "зоне восстановления" закон будет требовать либо 51% собственников в каждом входящем в проект здании, либо 80% собственников во всем проекте.

При наличии необходимого большинства, в отношении несогласных владельцев застройщик сможет обратиться в суд с ходатайством об утверждении сделки без их подписи в ускоренном порядке судопроизводства.

Кроме того, законопроект включает механизм выкупа, в рамках которого собственник сможет продать застройщику свои права и получить стоимость новой увеличенной квартиры, не дожидаясь завершения проекта. Стоимость в таком случае будет определять не застройщик, а главный государственный оценщик на основе рыночной стоимости аналогичного нового жилья в том же районе.

К этой сумме добавляется надбавка с учётом политики местных нормативов по компенсациям. На выбор между участием в проекте и продажей владельцу отводится 90 дней.

Среди других параграфов закона – жесткие сроки продвижения проекта в органах проектирования, механизмы, облегчающие получение финансирования для проекта и другие меры, позволяющие реализовать проект в кратчайшие возможные сроки.