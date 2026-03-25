25 марта 2026
последняя новость: 10:46
25 марта 2026
25 марта 2026
последняя новость: 10:46
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

После Песаха откроется запись на новую жилищную лотерею

время публикации: 25 марта 2026 г., 10:38 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 10:38
После Песаха откроется запись на новую жилищную лотерею
Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

Министерство строительства и жилищного хозяйства объявило, что 15 апреля 2026 года, сразу после праздника Песах, откроется запись на первую в этом году жилищную лотерею.

В рамках 11-й лотереи "Квартира со скидкой" минстрой совместно с Земельным управлением разыграет право на покупку по льготной цене приблизительно 7000 квартир в десятках проектов в различных населенных пунктах.

До 50% квартир будет зарезервировано для действующих резервистов, в том числе около 25% - для резервистов боевых подразделений.

Квартиры будут разыграны в Ашдоде, Реховоте, Хадере, Маале-Адумим, Кадима-Цорене, Рехасим, Бейт-Дагане, Бней-Аише, Кфар-Манде, Кирьят-Гате, Нагарии, Эйлате, Йегуде, Ришон-ле-Ционе, Бат-Хефере, Кфар-Сабе и других городах. Полный список населенных пунктов и точное количество квартир в каждом из них будет опубликовано с открытием регистрации.

Принять участие в розыгрыше могут не имеющие жилья граждане с действующей справкой о праве на льготу. Как и в предыдущих розыгрышах, можно будет зарегистрироваться в трех разных населенных пунктах на все проекты в этих городах.

Справку о праве на льготу можно оформить онлайн через компании-операторы системы регистрации: "Милгам", "Алоним" и "Маоф".

