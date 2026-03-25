Кнессет продлил на 3 месяца срок безналоговой продажи старой квартиры при улучшении жилищных условий

Комиссия Кнессета по конституции, праву и правосудию одобрила поправку к закону, продлевающую на три месяца льготный период, в течение которого граждане, улучшающие жилищные условия, могут продать старую квартиру без уплаты налога на прирост стоимости недвижимости и налога на покупку.

По закону о налогообложении недвижимости, владелец единственной квартиры вправе продать ее без уплаты налога на прирост капитала, даже если уже купил другую, при условии, что продаст прежнюю в течение 24 месяцев с момента покупки новой.

При соблюдении этого срока он также имеет право на льготный налог на покупку как владелец единственного жилья. Для квартир, приобретенных в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2025 года, льготный период составляет лишь 18 месяцев. Теперь, в связи с войной, к обоим срокам добавляются три дополнительных месяца.

Решение принято с учетом значительных трудностей на рынке недвижимости в военное время, которые не позволяют гражданам завершать сделки в обычные законодательно установленные сроки.

Мера призвана не допустить ситуации, когда семьи вынуждены платить десятки и сотни тысяч шекелей налогов из-за невозможности продать старую квартиру в срок.