Delta Airlines приостанавливает рейсы в Тель-Авив до 5 сентября

В среду, 25 марта, американская авиакомпания Delta Airlines сообщила о продлении приостановки полетов в Тель-Авив из Нью-Йорка (JFK) и Атланты до 5 сентября включительно, сославшись на соображения безопасности.

Запланированное на конец октября открытие нового маршрута Бостон – Тель-Авив отложено на неопределенный срок.

В сообщении авиакомпании говорится, что пассажиры рейсов из Нью-Йорка и в Нью-Йорк, а также из Атланты и в Атланту уже сейчас могут переоформить билеты или получить возврат средств через приложение Delta или сайт компании, не дожидаясь официального уведомления об отмене, которое будет разослано 28 марта.