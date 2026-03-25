Экономика

Delta Airlines приостанавливает рейсы в Тель-Авив до 5 сентября

время публикации: 25 марта 2026 г., 21:12 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 21:16
Delta Airlines приостанавливает рейсы в Тель-Авив до 5 сентября
AP Photo/David Zalubowski

В среду, 25 марта, американская авиакомпания Delta Airlines сообщила о продлении приостановки полетов в Тель-Авив из Нью-Йорка (JFK) и Атланты до 5 сентября включительно, сославшись на соображения безопасности.

Запланированное на конец октября открытие нового маршрута Бостон – Тель-Авив отложено на неопределенный срок.

В сообщении авиакомпании говорится, что пассажиры рейсов из Нью-Йорка и в Нью-Йорк, а также из Атланты и в Атланту уже сейчас могут переоформить билеты или получить возврат средств через приложение Delta или сайт компании, не дожидаясь официального уведомления об отмене, которое будет разослано 28 марта.

Израиль уведомил иностранные авиакомпании, что воздушное пространство будет закрыто до 16 апреля
Авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца мая
"Аркия" переводит большую часть полетов в аэропорты Табы и Акабы
В Израиле ужесточают ограничения в аэропорту "Бен-Гурион": один рейс в час