Экономика

Утвержден пакет финансовой помощи приграничным населенным пунктам севера Израиля

Муниципалитеты
Компенсации и выплаты
Война с "Хизбаллой"
Правительство
Война с Ираном
время публикации: 25 марта 2026 г., 09:30 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 09:54
Ayal Margolin/Flash90

Во вторник вечером правительство утвердило масштабный пакет помощи, предназначенный для укрепления населенных пунктов на севере Израиля и восстановление пострадавших от боевых действий районов.

Бюджет будет распределен между населенными пунктами линии противостояния, расположенными у границы, и местными властями, которые подверглись прямым ударам и эвакуировали жителей.

В частности, между органами местной власти в зоне линии противостояния на расстоянии 0-9 км от границы с Ливаном будут разделены 60 миллионов шекелей, эти деньги пойдут на финансирование проектов психологической и эмоциональной помощи для местного населения.

Параллельно с этим утверждено немедленное выделение 50 миллионов шекелей для населенных пунктов, пострадавших от ракетных обстрелов и эвакуировавших жителей, – в дополнение к полной компенсации, предоставляемой через налог на имущество, и финансированию проживания в гостиницах.

