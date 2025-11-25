x
58% работников израильского хайтека опасаются, что их заменит ИИ

58% работников израильского хайтека опасаются, что их заменит ИИ
Согласно данным социологического исследования, проведенного институтом "Брукдейл" совместно с Управлением инноваций, 27,2% израильских работников сферы высоких технологий сильно опасаются, что будут заменены инструментами генеративного искусственного интеллекта.

Еще 30,5% израильтян в хайтеке высказывают опасения средней степени.

При этом 95% опрошенных сообщили, что используют ИИ для работы на постоянной основе, и около 70% сказали, что ИИ-инструменты заметно помогают улучшить их работу.

