Из-за забастовки в Бельгии закроются аэропорты Брюсселя и Шарлеруа

Бельгийские профсоюзы объявили трехдневную забастовку в стране в связи с намерением правительства сократить размер пособия по безработице и пенсионных отчислений.

Забастовка назначена на среду, 26 ноября, и должна продлиться три дня.

Среди бастующих структур – аэропорты Брюсселя и Шарлеруа, остановка которых приведет к отмене большого количества рейсов, включая авиарейсы между Израилем и Бельгией.