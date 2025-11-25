Из-за забастовки в Бельгии закроются аэропорты Брюсселя и Шарлеруа
время публикации: 25 ноября 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 09:29
Бельгийские профсоюзы объявили трехдневную забастовку в стране в связи с намерением правительства сократить размер пособия по безработице и пенсионных отчислений.
Забастовка назначена на среду, 26 ноября, и должна продлиться три дня.
Среди бастующих структур – аэропорты Брюсселя и Шарлеруа, остановка которых приведет к отмене большого количества рейсов, включая авиарейсы между Израилем и Бельгией.