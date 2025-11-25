Американский холдинг покупает десятый израильский оборонный стартап за два года

Американский холдинг Ondas, работающая в сферах автономных дронов, оборонной робототехники и передовых решений связи, ведет переговоры о покупке израильского стартапа Oz, основанного в 2024 году выходцами из подразделения 81 управления военной разведки ЦАХАЛа, сообщает "Глобс".

Предполагаемая сумма сделки – несколько сотен миллионов долларов. При этом стартап, разрабатывающий технологию предотвращения дружественного огня, за год своего существования мобилизовал у инвесторов только 10,5 миллионов долларов.

В случае успешного завершения сделки Oz станет десятым израильским оборонным стартапом, купленным Ondas за последние два года.

В 2023 году Ondas приобрела израильский Airobotics, создавший автоматизированную систему дронов Optimus. Затем были приобретены Iron Drone (дроны для перехвата дронов), 4M Defense, специализирующуюся на робототехнике для обнаружения подземных мин, SPO - поставщика компонентов и электрооптических линз для оборонных отраслей, Apeiro Motion, разработавшую автономных наземных роботов и системы связи для дронов, Sentrycs, разработавшую платформу перехвата дронов с помощью радиочастотного подавления, Insight Intelligent Sensors, разрабатывающий электрооптические системы датчиков на основе искусственного интеллекта, и Zika Engineering, специализирующуюся на быстрой разработке оборонных проектов.