Иран объявил о банкротстве одного из крупнейших частных банков страны, Ayandeh Bank, чьи активы были поглощены государством. Об этом сообщают официальные СМИ, что является редким шагом для страны, борющейся с международными санкциями.

Основанный в 2012 году, Ayandeh Bank располагал сетью из 270 отделений по всей стране, 150 из которых находились в Тегеране. Однако в последнее время банк был парализован долгами: накопленные убытки достигли эквивалента примерно 5,2 миллиарда долларов, а общая задолженность составляла около 2,9 миллиардов долларов, по данным агентства ISNA.

В субботу, 25 октября, возле отделения Ayandeh Bank в Тегеране собрались сотни клиентов, а также наблюдалось присутствие полиции.