В Эфиопии строится крупнейший в Африке аэропорт стоимостью 12,5 миллиардов долларов

Перелеты между городами Африки часто требуют неудобных пересадок за пределами континента – например, в Лондон, Париж или Дубай. Однако ситуация может измениться благодаря новому аэропорту, который строят в Эфиопии и оценивают в 12,5 миллиарда долларов, пишет CNN. Строительство началось в январе 2026 года примерно в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абеба. Премьер-министр Абий Ахмед Али назвал этот проект крупнейшим авиационным инфраструктурным проектом в истории Африки.

Новый международный аэропорт в Бишофту планируют открыть к 2030 году. Он сможет обслуживать до 60 миллионов пассажиров ежегодно, с перспективой увеличения пропускной способности до 110 миллионов – что превысит показатели самого загруженного аэропорта мира, Хартсфилд-Джексон в Атланте, где в 2025 году пассажиропоток составил 106 миллионов человек. Проект реализует государственная авиакомпания Ethiopian Airlines – крупнейший авиаперевозчик Африки по числу самолетов, пассажиров и выручке. Компания намерена вложить около 30% собственных средств в покрытие общей стоимости проекта в 12,5 млрд долларов. Остальные примерно 8 млрд еще предстоит привлечь – переговоры ведутся с партнерами из США, Китая и Италии.

Новый аэропорт, ориентированный прежде всего на транзитных пассажиров, должен усилить позиции Ethiopian Airlines в борьбе за лидерство в африканском воздушном пространстве – одном из самых быстрорастущих авиационных рынков мира. Кроме того, проект способен раскрыть потенциал грузовых перевозок на континенте. Аэропорт будет поддерживать Африканская континентальная зона свободной торговли, обеспечивая инфраструктуру для обработки до 3,73 млн тонн грузов ежегодно.

Архитектурную концепцию разрабатывает бюро Zaha Hadid Architects, известное своими футуристическими проектами, включая терминал в пекинском аэропорту Дасин и аэропорт в Мумбаи. Новый терминал вдохновлен Великой рифтовой долиной и будет построен вокруг центральной оси с четырьмя ответвлениями-пирсами. Интерьеры и сады в каждом из них будут отражать разнообразие природных зон и культур Эфиопии. При этом само строительство вызвало споры: по сообщениям, более 15 тысяч человек были переселены с территории площадью свыше 9 тысяч акров сельхозземель. Ethiopian Airlines заявляет, что выделяет 350 млн долларов на компенсации, восстановление средств к существованию и строительство около 1400 домов с базовой инфраструктурой – электричеством, водой, школами и медицинскими учреждениями. Однако некоторые местные жители утверждают, что не получили ни компенсаций, ни нового жилья, хотя городские власти эти обвинения отрицают.

Проект в Бишофту – крупнейший среди новой волны инвестиций в авиационную инфраструктуру Африки. Среди других примеров – строительство аэропорта Бугесера в Руанде, новый аэропорт Уагадугу-Донсин в Буркина-Фасо, а также масштабная модернизация воздушных узлов в Касабланка, Каир и Найроби.