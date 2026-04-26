Глава Rheinmetall: Германия обошла США по мощностям для производства вооружений

Глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, выступая на заседании клуба экономических журналистов в Гамбурге, сообщил, что германская оборонная промышленность обошла по мощности американскую.

"Наша компания увеличила производство военных грузовиков с 600 до 4500 в год, снарядов среднего калибра – с 800000 до 4 миллионов, артиллерийских снарядов с 70000 до 1,1 миллиона в год. Это большая конвенциональная военно-промышленная мощь, чем у США", – цитирует его Die Welt.

Годовой рост объемов производства составляет 30-50%. На сегодняшний день на предприятиях концерна работает около 44000 человек. Еще недавно оружейная отрасль считалась непривлекательной, но только за минувший год в компанию обратилось 350000 соискателей работы, в том числе 250000 из ФРГ.

На сегодняшний день поставщиками Rheinmetall являются 11500 других германских компаний, 4500 из них принадлежат к переживающей кризис автомобильной индустрии. К 2030 численность работников достигнет 70000 человек и еще 210000 будет работать на поставщиков. Это составит треть общей занятости германского автопрома.