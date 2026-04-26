Названы потенциальные покупатели сети Wolt Market

Издание The Marker сообщает, что вокруг продажи сети Wolt Market сформировалась группа потенциальных покупателей, среди которых Leumi Partners, бизнесмен Ури Макс, фонд Apax и компания "Паз".

Продажа должна быть завершена до 2027 года. Если покупатель не будет найден, будет назначен доверительный управляющий, который проведет сделку. До завершения процесса Wolt продолжит управлять Wolt Market.

Напомним, что в феврале Антимонопольное управление Израиля фактически обязало Wolt избавиться от розничного бизнеса Wolt Market: компания получила ограниченный по времени переходный период, чтобы завершить продажу актива в Израиле до конца 2027 года. Регулятор не согласился продлить действующий режим, позволявший Wolt одновременно быть платформой доставки для сторонних продуктовых сетей и самостоятельным онлайн-ритейлером через Wolt Market.