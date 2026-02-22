x
22 февраля 2026
Антимонопольное разбирательство: Wolt должен избавиться от Wolt Market до 2027 года

время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:36
Антимонопольное разбирательство: Wolt должен избавиться от Wolt Market до 2027 года
Nati Shohat/Flash90

Антимонопольный управление Израиля фактически обязало Wolt избавиться от розничного бизнеса Wolt Market: компания получила ограниченный по времени переходный период, чтобы завершить продажу актива в Израиле до 2027 года.

Регулятор не согласился продлить действующий режим, позволявший Wolt одновременно быть платформой доставки для сторонних продуктовых сетей и самостоятельным онлайн-ритейлером через Wolt Market.

Как отмечает The Marker, в результате Wolt должна выбрать: либо изменить модель на условиях регулятора, либо продать Wolt Market. В случае продажи среди возможных покупателей упоминается, в частности, сеть Victory.

На прошлой неделе директор антимонопольного управления Михаль Коэн объявила, что не предоставит освобождение от ограничительного соглашения для деятельности курьерской компании Wolt в сфере розничных доставок в ее нынешнем формате. После углубленного изучения условий конкуренции на рынке и представленного соглашения, согласно которому Wolt Market работает на платформе Wolt параллельно с другими ритейлерами, Коэн пришла к выводу, что соглашение в его нынешнем виде вызывает опасения относительно ущерба конкуренции. Представители антимонопольного управления сообщили, что после длительного диалога с Wolt был сделан вывод об отсутствии условий, способных в достаточной мере нейтрализовать конкурентные опасения.

