x
26 августа 2025
|
последняя новость: 23:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 23:07
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Охрану школ и детских садов оплатят из бюджетов всех министерств

Минфин
Итамар Бен-Гвир
Мин.образования
Школьное образование
время публикации: 26 августа 2025 г., 23:07 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 23:09
Охрану школ и детских садов оплатят из бюджетов всех министерств
Chaim Goldberg/Flash90

Правительство согласовало очередной фронтальный секвестр бюджетов всех министерств с целью изыскания 285 миллионов шекелей на финансирование охраны школ и детских садов.

Без этого министр просвещения Йоав Киш и центр местной власти угрожали сорвать начало нового учебного года.

Средства на охрану входили в бюджет министерства национальной безопасности. Во время короткого ухода Итамара Бен-Гвира с поста министра, получивший портфель на хранение Хаим Кац объявил, что не хочет, чтобы охрана школ была в ведении его министерства, и предпочитает использовать деньги для других нужд. Кац обязался, что когда найдется орган, который возьмет на себя ответственность за охрану школ, он вернет деньги из своих источников.

Однако затем Бен-Гвир вернулся в правительство и в МВБ, потратив выделенные деньги на другие нужды, и отказавшись выполнять обязательство Каца изыскать другой бюджетный источник для финансирования охраны школ.

В министерстве финансов выступали категорически против секвестра, подчеркивая, что это плохое решение, наносящее ущерб функционированию министерств, однако Киш поддержал позицию Бен-Гвира и с учетом нехватки времени минфину пришлось уступить.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 августа 2025

Минпрос угрожает сорвать начало учебного года