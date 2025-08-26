x
26 августа 2025
26 августа 2025
26 августа 2025
последняя новость: 23:07
26 августа 2025
Экономика

Впервые ультраортодоксальная школа в Бней-Браке уходит в государственную систему образования

время публикации: 26 августа 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 21:48
Впервые ультраортодоксальная школа в Бней-Браке уходит в государственную систему образования
Flash90

Школа вижницкого хасидского двора для девочек стала первой в Бней-Браке, которая перейдет под контроль ультраортодоксального департамента государственной системы образования. До сих пор все ультрарелигиозные школы Бней-Брака были или независимыми или входили в партийные системы "Мааян а-Хинух а-Торани" и "а-Хинух а-Ацмаи".

Также в новом учебном году к системе ультраортодоксального государственного образования присоединятся еще 13 школ в Иерусалиме, Ашдоде, Цфате, Кирьят-Шмоне, откроется новая школа для одаренных детей и терапевтический центр, и 50 детских садов.

В общей сложности в новом году в государственной системе будут 350 ультраортодоксальных детских садов и около 150 начальных и средних школ.

