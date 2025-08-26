На 14 российских самолетах Superjet выявлены недостатки в крепеже фюзеляжа

Авиационная корпорация "Яковлев" сообщила "Росавиации", что у 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки в крепеже фюзеляжа. Перевозчикам было приказано провести осмотр и, в случае необходимости, ремонт, пишут "Известия".

Проблемы с креплением на некоторых SSJ-100 могут встречаться между кабиной пилотов и пассажирской дверью, отмечается в бюллетене. Чтобы проверить самолет, необходимо провести детальный осмотр обшивки, а также шпангоутов, балок и стрингеров (несущих элементов фюзеляжа) на предмет складок, трещин, деформаций, ослабления болтовых или заклепочных соединений.

Как отмечают Moscow Times, Superjet 100 на текущий момент – единственный серийный российский самолет, который был разработан в России после распада СССР. В его создании приняли участие европейские компании. Самолет выпускали в 2007-2022 годах. После начала полномасштабной войны в Украине западные партнеры перестали поставлять компоненты для его производства.