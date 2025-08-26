44 муниципалитета подали запросы на повышение "арноны" сверх индексации

Согласно данным министерства внутренних дел, 40 муниципалитетов подали прошение на повышение муниципального налога сверх автоматической индексации, и еще 4 – на изменение классификации недвижимости, которая также приведет к повышению выплат, сообщает портал Ynet.

Напомним, что в 2024 и 2025 годах из-за "автопилота" муниципальный налог вырос почти на 10%, а многие города получили разрешение на повышение налога сверх "автопилота". В связи с этим министр внутренних дел Моше Арбель обязался отклонить все запросы на повышение налога сверх индексации на 2026 год, за исключением муниципалитетов, находящихся в процессе финансового оздоровления.