26 августа 2025
Экономика

44 муниципалитета подали запросы на повышение "арноны" сверх индексации

Налоги
Муниципалитеты
МВД
время публикации: 26 августа 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 11:57
Moshe Shai/FLASH90

Согласно данным министерства внутренних дел, 40 муниципалитетов подали прошение на повышение муниципального налога сверх автоматической индексации, и еще 4 – на изменение классификации недвижимости, которая также приведет к повышению выплат, сообщает портал Ynet.

Напомним, что в 2024 и 2025 годах из-за "автопилота" муниципальный налог вырос почти на 10%, а многие города получили разрешение на повышение налога сверх "автопилота". В связи с этим министр внутренних дел Моше Арбель обязался отклонить все запросы на повышение налога сверх индексации на 2026 год, за исключением муниципалитетов, находящихся в процессе финансового оздоровления.

Экономика
