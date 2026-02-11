x
Мир

Нетаниягу встретился с Виткоффом и Кушнером в Вашингтоне

время публикации: 11 февраля 2026 г., 04:03 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 05:36
Нетаниягу встретился с Виткоффом и Кушнером в Вашингтоне
Фото: Ави Охайон, GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре после прибытия в Вашингтон встретился в Блэр Хаус со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает офис главы правительства, Виткофф и Кушнер рассказали израильскому премьеру о первом раунде переговоров с Ираном, проведенном ими в прошлую пятницу.

В ходе встречи обсуждались и региональные вопросы, отмечается в официальном сообщении.

