Нетаниягу встретился с Виткоффом и Кушнером в Вашингтоне
время публикации: 11 февраля 2026 г., 04:03 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 05:36
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре после прибытия в Вашингтон встретился в Блэр Хаус со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Как сообщает офис главы правительства, Виткофф и Кушнер рассказали израильскому премьеру о первом раунде переговоров с Ираном, проведенном ими в прошлую пятницу.
В ходе встречи обсуждались и региональные вопросы, отмечается в официальном сообщении.
