Нетаниягу встретился с Виткоффом и Кушнером в Вашингтоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вскоре после прибытия в Вашингтон встретился в Блэр Хаус со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает офис главы правительства, Виткофф и Кушнер рассказали израильскому премьеру о первом раунде переговоров с Ираном, проведенном ими в прошлую пятницу.

В ходе встречи обсуждались и региональные вопросы, отмечается в официальном сообщении.