Подписан договор о переносе 11 баз ЦАХАЛа из районов повышенного спроса

Министерство обороны, министерство финансов и Земельное управление Израиля подписали договор о переносе 11 баз ЦАХАЛа из городских районов и мест повышенного спроса в центре страны.

Переносу подлежат: база военных колледжей в Глилот (будет переведена в Иерусалим); базы технического обслуживания и ремонта в Црифине, Тель а-Шомере и Хайфе; учебная база для новобранцев «Дотан» (база 80); часть штаба Командования тыла на базе "Рехавам"; база материально-технического обеспечения "Тира" в Тират а-Кармеле; оставшиеся части комплекса "Црифин" - подразделение Управления связи, региональный медицинский центр, база подготовки командиров для курсов молодого бойца, командная школа, а также подразделение ВВС.

Общая площадь 11 баз составляет около 2300 дунамов. По данным министерств, освобождение баз позволит построить около 19 тыс. жилых единиц, около миллиона кв. м производственно-деловых площадей и около 1000 гостиничных номеров.

Кроме того, достигнута договоренность о создании совместного штаба министерства обороны и ЦАХАЛа для изучения возможности переноса базы генерального штаба "а-Кирия" из Тель-Авива.