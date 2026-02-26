x

последняя новость: 22:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:




Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

"Кешет-12": больницам предписано готовиться к тому, что война продлится от 2 до 4 недель

Больницы
Иран
время публикации: 26 февраля 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 20:45
"Кешет-12": больницам предписано готовиться к тому, что война продлится от 2 до 4 недель
Nati Shohat /Flash90

Телеканал "Кешет-12" передал, что больницы получили распоряжение от министерства здравоохранения подготовиться к продолжительному конфликту, который может продлиться от 2 до 4 недель.

Телеканал сообщил, что больницы завершили подготовку подземных этажей для быстрого перевода пациентов в защищенные помещения в случае начала ракетных обстрелов.

Здоровье
