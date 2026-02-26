"Кешет-12": больницам предписано готовиться к тому, что война продлится от 2 до 4 недель

Телеканал "Кешет-12" передал, что больницы получили распоряжение от министерства здравоохранения подготовиться к продолжительному конфликту, который может продлиться от 2 до 4 недель.

Телеканал сообщил, что больницы завершили подготовку подземных этажей для быстрого перевода пациентов в защищенные помещения в случае начала ракетных обстрелов.