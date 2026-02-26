Иранские источники: переговоры завершены, американская делегация покидает Женеву
время публикации: 26 февраля 2026 г., 20:43 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 20:55
Иранские источники сообщают о завершении третьего раунда непрямых переговоров с США по ядерной программе Тегерана, которые проходили в Женеве при посредничестве Омана. По утверждению представителей министерства иностранных дел Омана, в ходе переговоров "были достигнут существенный прогресс".
По утверждению иранских источников, американская делегация покинула переговоры. Ожидается, что переговорные делегации вернутся в свои столицы для проведения консультаций с руководством США и Ирана.
Следующий технический, подготовительный этап к новому раунду переговоров, пройдет на будущей неделе в Вене.
