Иранские источники: переговоры завершены, американская делегация покидает Женеву

Иранские источники сообщают о завершении третьего раунда непрямых переговоров с США по ядерной программе Тегерана, которые проходили в Женеве при посредничестве Омана. По утверждению представителей министерства иностранных дел Омана, в ходе переговоров "были достигнут существенный прогресс".

По утверждению иранских источников, американская делегация покинула переговоры. Ожидается, что переговорные делегации вернутся в свои столицы для проведения консультаций с руководством США и Ирана.

Следующий технический, подготовительный этап к новому раунду переговоров, пройдет на будущей неделе в Вене.