Экономика

Утверждено строительство нового района в Кдумим: 1338 квартир на 240 дунамах

Иудея и Самария
время публикации: 26 февраля 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 17:50
Утверждено строительство нового района в Кдумим: 1338 квартир на 240 дунамах
Nasser Ishtayeh/Flash90

Совет по планированию и застройке при Гражданской администрации, контролирующей Иудею и Самарию, утвердил план строительства нового крупного района в поселке Кдумим. Новый район получит название "Нахалат Эстер", он займет площадь около 240 дунамов и будет включать дома на 1338 единиц жилья.

Как сообщает "Кипа", в новом квартале будут построены жилые дома высотой 9-14 этажей, коммерческие площади, общественные и образовательные учреждения, будут проложены парки и оборудованы открытые пространства. В центре района будет сохранена зеленая долина, которую интегрируют в планировку.

Параллельно с утверждением нового района в эти дни в Кдумим ведутся работы по строительству 88 единиц жилья, а в ближайшее время начнется строительство района "Нахаль Теэним" на 380 единиц жилья".

Несколько месяцев назад был утвержден план строительства района "А-Врадим" на 370 единиц жилья, в этом районе будет также построен торговый центр, над которым будут располагаться квартиры для пожилых людей. Планируется также строительство района "Гиват Хемед" более чем на 800 единиц жилья.

В целом, в Кдумим продвигают планы строительства более 3000 новых единиц жилья, что должно привести к увеличению поселка примерно в четыре раза.

