Бензин в Израиле подорожает на 14 агорот

Стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет в ночь на воскресенье, 1 марта, на 14 агорот до 7,02 шекеля за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания останется неизменной – 25 агорот за литр.

В Эйлате стоимость бензина составит 5,95 шекеля, а обслуживание – 21 агору за литр.

Причиной подорожания бензина стал резкий рост цен на нефть в связи с ростом геополитической напряженности в регионе.