Увеличена выплата организаторам проектов "Расселение-Застройка"

Государственный оценщик недвижимости установил новые критерии вознаграждения организаторов в проектах "Расселение-Застройка" ("Пинуй-Бинуй").

Согласно новому руководству, в рамках проверки экономической целесообразности по стандарту 21 допускается вознаграждение организатора в размере до 2% от стоимости доходов застройщика по проекту.

Вместе с тем, вознаграждение допускается только если оно было закреплено в договоре, отражающем реальный объем оказанных услуг.

До сих пор размер вознаграждения организаторов практически не регулировался, что порождало постоянные споры в отрасли.

Масштабная проверка, проведенная государственным оценщиком на основе анализа десятков договоров, показала, что средний размер вознаграждения составляет около 1,5% от доходов застройщика.

Для получения повышенного вознаграждения в размере до 2% от доходов застройщика организатор обязан представить детальный договор с застройщиком; его работа должна включать полное сопровождение владельцев квартир на всех этапах проекта, а также дополнительные услуги, такие как планирование, управление проектом или надзор. При этом вознаграждение распределяется на весь период реализации проекта пропорционально стадиям продвижения, по аналогии с прочими расходами.

Ведомство особо подчеркивает, что документ не устанавливает правового или этического регулирования профессии организатора и не разрешает споры о возможных конфликтах интересов. Его цель сугубо профессиональная – определение оценочных критериев для проверки экономической целесообразности программ.