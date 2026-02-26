Axios: армия США закупает ударные дроны Switchblade на $186 млн

Армия США размещает заказ на модернизированные ударные БПЛА Switchblade компании AeroVironment на сумму $186 млн, сообщает Axios.

Закупка проходит в рамках более крупного контракта по программе Lethal Unmanned Systems (LUS) на $990 млн, о котором было объявлено в августе 2024 года.

По данным Axios, в поставку войдут Switchblade 600 Block 2 и Switchblade 300 Block 20 с бронебойной боевой частью типа EFP (Explosively Formed Penetrator) – при этом такая конфигурация Switchblade 300 закупается армией впервые.

Обновленные версии семейства Switchblade были представлены осенью на конференции Association of the U.S. Army (AUSA) в Вашингтоне.