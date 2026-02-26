В 2026 году в Дубае появятся аэротакси

Компания Uber объявила, что к концу 2026 года в Дубае можно будет заказать поездку на аэротакси через приложение. Для этого задействуют электрические летательные аппараты, созданные стартапом Joby Aviation.

По данным компаний, воздушные суда Joby рассчитаны максимум на четырех пассажиров и будут управляться лицензированными коммерческими пилотами. В Дубае планируется открыть четыре специальные площадки – вертипорта. Они свяжут международный аэропорт города с одним из торговых центров, отелем на острове Палм-Джумейра и Американским университетом Дубая.

Хотя запуск сервиса в США в ближайшее время не предусмотрен, Joby завершает финальный этап сертификации в Федеральном управлении гражданской авиации. В Uber подчеркнули, что давно рассматривают городскую воздушную мобильность как перспективное направление, способное изменить способы передвижения в мегаполисах.

В Joby отметили, что сотрудничество с Uber позволит сделать новый формат транспорта более привычным и доступным, объединив наземные и воздушные поездки в единую систему и сократив время в пути. Пользователи смогут бронировать перелеты Uber Air в том же приложении, где заказывают обычные поездки. В сервис также будет включен трансфер до вертипорта и от него на автомобилях Uber Black.

После получения всех разрешений Joby рассчитывает со временем выйти и на другие рынки – в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Великобританию и Японию.

Выход на рынок Дубая запланирован почти через шесть лет после того, как Joby приобрела подразделение Uber Elevate, занимавшееся воздушной мобильностью. В рамках сделки 2020 года Uber вложила в стартап 75 миллионов долларов.

Тогда компания распродавала часть активов на фоне резкого снижения спроса на перевозки в первый год пандемии. Примерно в тот же период Uber продала подразделение по разработке беспилотных автомобилей стартапу Aurora, а в прошлом году объявила о сотрудничестве с Lucid и Nuro в сфере роботакси.